Уфа, , 10:03 — REGNUM Завод по глубокой переработке древесины намерены построить в Башкирии. Об этом 19 января сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в социальной сети.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава республики сообщил, что 19 января прошло первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Башкирии и Казахстана, на котором были намечены эффективные пути взаимодействия, также была продолжена работа по реализации двух совместных крупных проектов.

«Это создание химического кластера в г. Павлодаре между Башкирской содовой компанией и Консорциумом акционеров «Каустик». Второе направление — крупнейший инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке древесины на территории Башкортостана», — сообщил Хабиров, добавив, что весной и летом текущего года планируется вновь обменяться бизнес-миссиями.

Он также подчеркнул, что Казахстан был, есть и будет для руководства Башкирии надёжным и экономически выгодным партнёром.

«А народ Казахстана — для нас братский народ», — заявил глава региона.

Он сообщил, что руководство республики не останавливает планы по развитию экономической кооперации с бизнесом Казахстана.