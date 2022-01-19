Петропавловск-Камчатский, , 10:02 — REGNUM На Камчатке по итогам 2021 года впервые за историю вылов биоресурсов превысил 1,6 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Лосось

Читайте также: На Камчатку прибыл мощный рыболовецкий траулер

«Такого результата удалось достичь и за счёт хороших подходов тихоокеанских лососей в путину 2021 года, когда Камчатка показала второй по объёму улов за историю наблюдений, и за счёт высоких показателей работы наших предприятий рыбохозяйственного комплекса», — рассказал министр рыбного хозяйства субъекта Андрей Здетоветский.

На Камчатке в 2021 году началась реализация проекта по созданию судоремонтного кластера. На верфях началось строительство судна.

Как сообщало ИА REGNUM, новое современное судно, построенное на турецкой судоверфи, будет работать в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатского края — «Океанрыбфлоте».