Иерусалим, 19 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В израильском минздраве обсуждают возможность позволить носителям коронавируса выходить на работу. Об этом сообщил координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка на брифинге 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, речь идет о зараженных сотрудниках системы здравоохранения и жизненно важных предприятий. При этом у зараженного не должно быть симптомов COVID-19, отметил он.

По словам Зарки, в ближайшие дни число госпитализаций в Израиле будет расти.