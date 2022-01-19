В Израиле могут разрешить некоторым носителям SARS-CoV-2 выходить на работу
Иерусалим, 19 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В израильском минздраве обсуждают возможность позволить носителям коронавируса выходить на работу. Об этом сообщил координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка на брифинге 17 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По его словам, речь идет о зараженных сотрудниках системы здравоохранения и жизненно важных предприятий. При этом у зараженного не должно быть симптомов COVID-19, отметил он.
По словам Зарки, в ближайшие дни число госпитализаций в Израиле будет расти.