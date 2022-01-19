Страсбург, Франция, , 09:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон едет в Страсбург, где он выступит перед европейскими парламентариями, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Gouvernement français

Глава государства рассчитывает на то, что председательство Франции в ЕС станет активом избирательной кампании.

По словам депутатов Европарламента, президентские выборы во Франции решат судьбу страны, но также и судьбу Европы. Если Макрон будет переизбран, он рискует потерять еще больший контроль над миграционной политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заявила о необходимости созвать конференцию по безопасности в Европе с участием России.

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