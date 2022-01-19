Москва, 19 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения по уголовному делу в связи с возможным нарушением прав и оказанием давления на девочку в казанской школе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Мама одной из школьниц в Казани написала в одно из местных интернет-изданий, что родители случайно установили факт завышения цен на рабочие тетради в школе республиканского центра. Это в дальнейшем обернулось организованной травлей её дочери, переводом в другую школу и неврологическим заболеванием у девочки.

Почти все попытки обращений в госорганы и требования провести объективное расследование не привели к результатам. Женщина пытается обратить внимание главы СКР и решить проблему нарушения прав дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в соцсетях Адыгеи распространилась информация о якобы ведущейся травле школьника его сверстниками в одной из школ.

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