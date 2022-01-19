Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM На формирование погодной обстановки в Санкт-Петербурге будет влиять североатлантический циклон «Ида», который принесёт в город повышение температуры и небольшие осадки. Об этом сообщил 19 января специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге на смену теплому атмосферному фронту придёт циклон «Ида». Североатлантический циклон приведет к возникновению облачности и небольших осадков в виде мокрого снега и дождя из-за массы влажного и теплого воздуха. Температура в городе окажется на 4−5 гр. выше нормы, днём она составит от +1 до +3 градусов, а в Ленобласти от — 2 до +3 градусов

Направление ветра будет юго-западным со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление упадёт до 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

Потепление в Петербурге закончится в четверг, 20 января, после чего в город опять вернётся минусовая температура, что повлечёт за собой образование гололедицы на дорогах и улицах.

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