Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Полицейские Ленинградской области раскрыли убийство бизнесмена 11-летней давности. Его заказчики умерли от тяжёлых болезней и не смогут предстать перед земным судом, отвечать перед законом предстоит только исполнителю, сообщили 19 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Убийство было совершено осенью 2010 года в Ломоносовском районе Ленинградской области. В тот год 30 сентября в придорожной канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами удушения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а спустя несколько дней личность потерпевшего установили — это без вести пропавший 50-летний житель города Отрадное Кировского района Ленобласти.

Об исчезновении мужчины в милицию заявила 47-летняя супруга. По факту убийства был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, но оперативно раскрыть преступление не удалось.

За прошедшие годы возможности криминалистики расширились, и сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности предполагаемого исполнителя и заказчиков. Последними оказались супруга убитого и ее любовник из города Волосово. В качестве исполнителя они наняли своего 50-летнего знакомого, жителя деревни Веллигонты Ломоносовского района Ленобласти.

«За убийство заказчики обещали заплатить 300 тыс. рублей с денег, вырученных от продажи имущества потерпевшего (у погибшего в собственности были две квартиры в городе Отрадное, — прим. ред.). Исполнитель согласился», — рассказали в полиции.

В итоге супруга свела убийцу с жертвой, представив его мужу как человека, который сможет сделать качественный ремонт в одной из его квартир. Почти за месяц общения исполнитель вошел в доверие к потерпевшему. Для конспирации злоумышленник общался с новым знакомым по специально приобретенному для этого сотовому телефону.

«28 сентября 2010 года потерпевший вызвал помощника для установки счетчиков на воду. После работы злоумышленник пригласил потерпевшего к себе в гости. Приехав на место, исполнитель заманил жертву в гараж, набросился на него сзади и задушил удавкой. Тело погибшего он погрузил в автомобиль жены и выбросил в канаву на проселочной дороге», — добавили в полиции.

После того, как тело погибшего было обнаружено, его супруга вступила в наследство по завещанию, которое муж составил за месяц до смерти, и продала обе квартиры. При этом у оперативников есть серьезные сомнения в подлинности завещания. Эта информация в настоящее время проверяется.

«Задержать сотрудники уголовного розыска смогли только исполнителя убийства. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Оба заказчика скончались задолго до этого: женщина в 2018 году от сахарного диабета, а ее подельник в 2019 году от рака кишечника», — рассказали в Главке МВД.