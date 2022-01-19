Нальчик, 19 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии на одном и том же участке автомобильной дороги с разницей в несколько минут произошли две автоаварии с участием четырех автомашин, в результате ДТП погибли на месте два человека, еще один получил травмы, сообщили 19 января в пресс-службе регионального управления МВД.

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Местом аварии стал участок дороги «Прохладный — Баксан — Эльбрус», вблизи села Атажукино Баксанского района. В 17:40 18 января на четвертом километре автодороги столкнулись «Лада-Веста» и «ВАЗ-2110». В результате столкновения водитель и пассажир «десятки» получили травмы, не совместимые с жизнью, еще один пассажир этого автомобиля госпитализирован.

Получили повреждения также двое пассажиров «Лада-Весты» — женщина и ребенок. После осмотра врачами ребенок отпущен домой.

Спустя несколько минут в пяти-десяти метрах от этого места ДТП произошло столкновение автомобилей «Газель» без пассажиров и «ВАЗ-2112». В результате этой аварии никто не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.