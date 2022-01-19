Сеул, 19 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились укрепить двустороннее стратегическое партнёрство с целью оперативного реагирования на проблемы с цепочками поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи торгового представителя США Кэтрин Тай и министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу, состоявшейся 18 января в формате видеоконференции.

В ходе онлайн встречи торговый представитель США подчеркнула важность регионального сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанской экономической структуры, которую администрация президента США Джо Байдена стремится запустить в целях активизации торгового взаимодействия со странами Азии на фоне ухудшения китайско-американских отношений.

Между тем 25 января Ё Хан Гу посетит в США.