Москва, 19 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. У Арктической зоны России не одна столица, а сразу несколько, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Столица теплой Арктики — Мурманск, здесь даже придумали концепцию арктического пляжа, столица исторической Арктики — Архангельск, нефтегазовой — Новый Уренгой, восточной Арктики — Анадырь. Столица Арктики металлургической — конечно, Норильск», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот (СФ) ВМФ России совместно с Русским географическим обществом (РГО) в 2022 году продолжит исследовать Арктику в рамках реализации планов экспедиционной деятельности.

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