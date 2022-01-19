* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:57 — REGNUM Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что у Национального банка достаточно наличных денег, чтобы помочь решить проблему ликвидности для бизнесменов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Самангани написал 18 января в Твиттере, что решение было принято после встречи между главой Национального банка Шакиром Джалали и главой министерства промышленности и торговли Нуреддином Азизи.

Заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил о готовности Центрального банка вести дела с иностранными бизнесменами и банками. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об этих мерах, поскольку население выражает обеспокоенность тем, что у них нет доступа к их банковским вкладам в частных банках страны.

После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоимость доллара по отношению к афганской валюте поднялась до рекордно высокого уровня.