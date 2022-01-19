Филадельфия, США, , 09:55 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

«Нью-Йорк Айлендерс» Lisa Gansky

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитник Робин Сало и нападающие Джош Бейли, Кейси Сизикас. У «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Клод Жиру.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Айлендерс». Решающий бросок исполнил нападающий Оливер Вальстрём.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок из 34 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 32 очка. «Филадельфия» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 34 очками.

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