Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отверг упрёки в «дележе кабинетов» в резиденции городского парламента, а также подтвердил предстоящую реорганизацию аппарата Заксобрания, при которой будет сокращено более двух десятков сотрудников.

Бельский отреагировал на слова бывшего спикера Заксобрания, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, который сказал, что после его ухода в Мариинском дворце начался «делёж кабинетов».

«Вячеслав Серафимович (Макаров) имеет право на свое мнение, он проработал здесь десять лет. Это он так себе видит. Я ни с кем кабинеты здесь не делю, поэтому вопрос «дележа кабинетов» не стоит. Все депутаты уже получили рабочие места», — приводит слова Бельского пресс-служба Заксобрания.

Спикер считает смену кабинетов нормальным явлением в ходе ротации членов Заксобрания по итогам сентябрьских выборов 2021 года. «Мы постарались здесь выработать определенный алгоритм, чтобы распределить кабинеты так, как это устраивало бы всех», — сказал Александр Бельский.

Также он уточнил подробности предстоящей реорганизации аппарата парламента Петербурга, вызвавшей резонанс в СМИ. Она коснётся Управления по информации и общественным связям, Управления организационного обеспечения, Управления по приему граждан — приёмной ЗАКСа, Управления документационного обеспечения и Управления материально-технического обеспечения Законодательного собрания.

В результате реорганизации планируется сократить около 20−25 сотрудников аппарата.

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