Бухарест, , 09:54 — REGNUM Суммы в платежных документах за природный газ для бытовых и промышленных потребителей в Румынии будут снижены после 1 апреля нынешнего года. Об этом заявил румынский министр энергетики Вирджил-Даниэл Попеску, передает 19 января бухарестский телеканал Digi24.

Добыча газа En.kremlin.ru

«В апреле начнется погодное потепление, снизится потребление энергоносителей в целом, именно тогда мы сможем заняться государственным регулированием цен в этой области на внутреннем рынке, — сказал, в частности, министр. — На данный момент правительство может гарантировать потребителям полный перерасчет указанных в квитанциях тарифов».

При этом механизм проведения соответствующих корректировок В.-Д. Попеску пояснять не стал.

Как ожидается, сегодня в Бухаресте состоится экстренное заседание правительства Румынии. Темой повестки дня станет обсуждение незаконного завышения тарифов местными энергетическими распределительными компаниями.

Напомним, ранее по причине юридической коллизии миллионы жителей Румынии получили квитанции за электроэнергию и газ, сумма в которых превышает полугодовые показатели.