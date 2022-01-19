Москва, , 09:53 — REGNUM Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Вера Воронкова госпитализирована в реанимационное отделение одной из клиник в Москве. Об этом 19 января сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Реанимация Med.ru

По его словам, дома у 56-летней актрисы произошло возгорание новогодней елки, в результате чего она получила травмы. Также указывается, что у актрисы выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Отметим, актриса Вера Воронкова известна по исполнению ролей в таких сериалах, как «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».