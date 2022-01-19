Чита, 19 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Забайкальская краевая филармония имени О.Л.Лундстрема начинает цикл мероприятий, посвященных празднованию 100-летия российского джаза, которое отмечается в 2022 году. Подробности сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Pxhere.com Джаз

Первым концертом в честь знаковой годовщины станет «Jazzовая пятница». Она состоится уже 21 января в 18:30 по местному времени.

«Хедлайнерами первой джазовой пятницы 2022 года станут солисты Мария Сиденко, Софья Кочнева, Елизавета Литавина, Арутюн Гамладжян и джаз-бэнд «BLUESTIME». Вечер станет особенным, и зажигательное исполнение известных джазовых стандартов в неповторимой аранжировке придется по вкусу гостям и жителям города», — рассказали в учреждении.

Кроме того, в рамках 100-летия российского джаза забайкальская филармония в течение года планирует провести цикл мероприятий и концертных программ. Центральным событием празднования станет летний открытый фестиваль памяти джазмена Олега Лундстрема.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Приморской краевой филармонии состоялся XVIII Международный джазовый фестиваль. На открытии фестиваля выступили вокалист из США Стивен Митчелл и квартет Ильи Лушникова из Владивостока.

Читайте также: Во Владивостоке стартовал Международный джазовый фестиваль