Волгоград, , 09:53 — REGNUM Ежегодные мероприятия по аэрации водоёмов начали проводить сотрудники природных парков в Волгоградской области. Экологи спасают рыбу от замора на 50 озёрах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Аэрация водоёма Https://www.volgograd.ru/

На поверхности пойменных озёр из-за мороза образовывается ледяной панцирь, а без доступа воздуха на водоёмах возможен замор рыбы, в первую очередь — молоди. Сотрудники природных парков с помощью мотопомп продувают полыньи и устанавливают в них тростник.

Всего экологам предстоит провести мероприятия по аэрации на 50 водоёмах в природных парках, расположенных в Кумылженском, Алексеевском, Нехаевском, Иловлинском, Серафимовичском районах Волгоградской области.