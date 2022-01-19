Томск, 19 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Подрядчик завершил капитальный ремонт кровли доходного дома купца Деева в Томске (пер. Батенькова, 3). Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в региональной администрации.

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По словам начальника Центра по охране памятников Анжелики Зайцевой, на объекте отремонтирована стропильная система кровли, заменены обрешетка, металлическое покрытие и теплоизоляция чердачного перекрытия. Также строители заменили водосточные трубы и систему отопления в чердачном пространстве.

Зайцева подчеркнула, что на капремонт кровли дома-памятника из областного бюджета направили свыше 5 млн рублей.

Напомним, доходный дом купца Фёдора Деева в стиле модерн построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

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