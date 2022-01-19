Симферополь, 19 января 2022, 09:51 — REGNUM Подозреваемые в подготовке заказного убийства предпринимателя задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым в Алуште. Об этом 19 января сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По факту приготовления к убийству предпринимателя (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следственными органами возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, у жителя Алушты возник замысел об убийстве предпринимателя. Он нашёл соучастников, предложив им выполнить «заказ» за 1 млн рублей.
Преступление до конца довести не удалось, сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым.