Симферополь, 19 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Подозреваемые в подготовке заказного убийства предпринимателя задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым в Алуште. Об этом 19 января сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По факту приготовления к убийству предпринимателя (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следственными органами возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, у жителя Алушты возник замысел об убийстве предпринимателя. Он нашёл соучастников, предложив им выполнить «заказ» за 1 млн рублей.

«В ходе неоднократных встреч он указал способ, механизм его совершения и сокрытие следов преступления. После чего передал им в качестве аванса за исполнение преступления денежные средства в размере 400 тысяч рублей и пообещал оставшуюся часть вознаграждения в размере 600 тысяч рублей передать им после совершения преступления, на что они согласились», — уточнили в СК.

Преступление до конца довести не удалось, сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым.