Москва, , 09:50 — REGNUM Самыми опасным нарушением на московских дорогах в 2021 году стало несоблюдение дистанции, сообщили 19 января в пресс-службе столичной ГИБДД.

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«По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением», — рассказали в пресс-службе.

На втором месте оказалось несоблюдение очерёдности проезда, далее — нарушение правила проезда пешеходных переходов и несоответствие условиям скорости.

Замыкает «антирейтинг» автоинспекции нарушение правил перестроения.

В ГИБДД отметили, что нередко к нарушениям правил приводят невнимательность и самоуверенность.

«Убеждение на дороге должно быть таким — я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других», — рекомендовали в инспекции.