В ГИБДД назвали самые опасные нарушения на дорогах Москвы
Москва, 19 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Самыми опасным нарушением на московских дорогах в 2021 году стало несоблюдение дистанции, сообщили 19 января в пресс-службе столичной ГИБДД.
ИА REGNUM
ПДД
«По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением», — рассказали в пресс-службе.
На втором месте оказалось несоблюдение очерёдности проезда, далее — нарушение правила проезда пешеходных переходов и несоответствие условиям скорости.
Замыкает «антирейтинг» автоинспекции нарушение правил перестроения.
В ГИБДД отметили, что нередко к нарушениям правил приводят невнимательность и самоуверенность.
«Убеждение на дороге должно быть таким — я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других», — рекомендовали в инспекции.