Даллас, США, 19 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Монреаля» дубль оформил форвард Кристиан Дворак. Ещё по шайбе забросили нападающие Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон.

В составе «Далласа» точными бросками отметились нападающие Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 21 очко. «Даллас» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 38 очками.

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