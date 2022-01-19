Жигулевск, Самарская область, , 09:49 — REGNUM Заместителя главы Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам заподозрили в посредничестве во взяточничестве в Самарской области. Об этом 19 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, представитель фирмы, которая занимается строительством зданий, заинтересованный в уменьшении недоимки по налогам и сборам, которая была установлена в отношении этой фирмы актом налоговой проверки, обратился к заместителю главы Жигулевска с целью оказания последним помощи при решении этого вопроса.

«На данное предложение подозреваемый ответил согласием и в период с мая по август 2021 года получил в качестве взятки денежные средства в размере 23 миллионов рублей, из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей, за совершение заведомо незаконных действий», — сообщает пресс-служба.

По материалам оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники шестого отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по региону, возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками следственного управления проведены обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается. Стражам порядка предстоит установить все обстоятельства произошедшего.