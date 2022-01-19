Улан-Удэ, 19 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 7 июня 2020 года.

ДТП

По данным следствия, в тот вечер обвиняемый распивал спиртное. Сев за руль своего автомобиля Mazda Familia, он отправился в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На одной из улиц Улан-Удэ он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух девочек 13 лет. В результате один ребёнок погиб, вторая получила тяжкий вред здоровью. Пострадал также пассажир, находившийся в салоне машины.

«Приговором суда Мясникову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», — отметили в управлении.

Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.