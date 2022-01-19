Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве с начала зимы выпало почти 120 сантиметров снега. Городские службы готовы к грядущим сильным снегопадам, сообщается на портале мэра столицы.

Снегопад Krd.ru

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что практически через каждые два-три дня появляется от 10 до 15 сантиметров снега.

Снег убирают с дорог и тротуаров методом роторной переброски, а затем вывозят из дворов. Всего на уборке снега заняты более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники.

Синоптики прогнозируют в Москве прирост снега еще плюс 15 см — снегопад начнется 21 января. По словам Бирюкова, при необходимости число рабочих и спецтехники для уборки снега увеличат.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в декабре 2021 года и с начала января 2022 года прошли обидльные снегопады.

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