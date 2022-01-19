Варшава, , 09:47 — REGNUM Представители Центра восточных исследований Польши провели в стране исследование общественного мнения на предмет отношения местных жителей к Украине. Результаты были обнародованы на странице директора организации Войцеха Конончука в соцсети Twitter.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Опросы на заданный предмет Центр восточных исследований Польши проводит регулярно с 1993 года, и в текущем году имидж Украины оказался лучшим за всю историю этих опросов.

Так, 43% опрошенных заявили, что относятся к Украине и ее гражданам с симпатией. О неприязни к соседней республике заявили 26% опрошенных жителей Польши. Остальные не смогли дать однозначный ответ по поводу своего отношения к Украине.

В ходе исследования также стало известно, что 71% жителей Польши нейтрально или положительно относится к росту миграции жителей Украины в Польшу. Негативно к этому процессу настроены 26% респондентов.

Исследование было проведено 6−8 января. В нем приняли участие 1 008 взрослых жителей Польши.