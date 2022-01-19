* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 19 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Рейнджер» подорвался на магнитной мине.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Собеседник газеты «8 Собх» сообщил, что инцидент произошёл 18 января в местности Ходжа уезда Руха провинции Панджшер. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер также подтвердили взрыв мины.

Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора провинции Панджшер, сообщил «8 Собх», что магнитная мина была установлена на обочине дороги, но о жертвах ничего не сказал.

Ответственность за взрыв взял на себя Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом.

В беседе с изданием Себгатулла Ахмади, представитель Фронта, заявил, что в результате взрыва семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и несколько радикалов ранены.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли эти заявления.