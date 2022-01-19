Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Основатели крупнейшего в Грузии банка TBC Bank, лидеры оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Авто Церетели обжалуют свой приговор в Конституционном суде республики. Об этом 19 января сообщил журналистам Джапаридзе.

Мамука Хазарадзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Тбилисский городской суд переквалифицировал дело об отмывании денег и признал их виновными в мошенничестве и освободил от наказания, так как по данному преступлению истёк срок давности.

«То, что суд признал виновными по делу с истекшим сроком давности, по которому не было расследования и обсуждения, это недопустимый прецедент, поэтому мы обратимся в суд», — сказал Джапаридзе.

По словам политика, юристы ему подтвердили, что приговор нарушает конституционное право граждан на справедливое рассмотрение дела.

Напомним, суд по делу о TBC Bank установил, что банк выделил в апреле и мае 2008 года кредит около $ 16,8 млн компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», основанным Церетели. При этом деньги поступили на счета Хазарадзе и Джапаридзе. К декабрю того же года банк признал кредит безнадёжным и списал.