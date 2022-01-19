Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В результате сделки Microsoft и Activision Blizzard к IT-гиганту и его игровому подразделению Xbox перейдут права на культовые игры оригинальной консоли PlayStation: Crash Bandicoot и Spyro the Dragon. Об этом 19 января сообщает портал Comicbook.

Xbox

Редакция издания отметила, что в действительности Sony никогда не принадлежали права на персонажей игр, но в сознании геймеров они были тесно связаны с её самой первой консолью. Они также считались ответом Sony компании SEGA, создавшей игры про Марио и ежа Соника. Кроме того, в ранней рекламе Crash Bandicoot главный герой игры позиционировался как маскот (персонаж-талисман) Sony.

Напомним, релиз Crash Bandicoot на PlayStation состоялся в 1996 году, разработкой игры занималась студия Naughty Dog. Spyro the Dragon вышла 10 сентября 1998-го, её создавала Insomniac Games. Обе игры были выпущены по заказу компании Universal Interactive. Microsoft объявила о намерении приобрести Activision Blizzard 18 января 2022 года.

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