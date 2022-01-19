Челябинск, 19 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области 18 января выявили 313 носителей коронавируса. Эти данные 19 января приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 152 439 случаев заражения. Выздоровели 142 277 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 2451 человек. Отметим, сутками ранее их было 2146.