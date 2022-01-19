Москва, 19 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Симптомы заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при которых необходимо срочно обратиться ко врачу, назвал 19 января врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграмм-канале.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Как отметил врач, новой разновидностью коронавируса, по его мнению, переболеет большая часть жителей РФ, однако не во всех случаях необходимо вызывать скорую помощь.

«Мы как правило не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, легкая вирусная инфекция проходит сама. Как и 90% случаев COVID-19 предыдущих штаммом, и тем более «Омикрон», — написал в своем сообщении Мясников.

В то же время, он назвал три случая, при которых нельзя откладывать посещение врача при заражении новым коронавирусом: при появлении одышки в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке, при сохранении высокой температуры — выше 38 градусов и при показаниях пульсометра ниже 94%.

Также врач предупредил, что самостоятельного приема таких лекарств, как антибиотики, стероидные гормоны и кроверазжижающие препараты, при легком и среднетяжелом течении COVID-19 является опасным.

При этом Мясников подчеркнул, что указанные препараты могут быть назначены только врачом в индивидуальном порядке по специальным показаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что перед новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон», который активно распространяется в последнее время, смогут устоят только невосприимчивые к инфекции люди.