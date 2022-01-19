Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Чувашии план по строительству жилья в 2021 году выполнили все муниципальные образования, кроме Порецкого района и Новочебоксарска. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр экономики республики Дмитрий Краснов.

Данные министерства экономики в Чувашии Cap.ru

При подведении предварительных итогов социально-экономического развития, глава минэкономики сообщил, что «в строительстве, особенно жилищным, минувший год стал успешным».

«На протяжении практически всего 2021 года ввод жилья превышал показатели ковидного 2020 года», — сказал Дмитрий Краснов.

Вице-премьер отметил, что в 2021 году, по предварительной оценке, выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 45,3 млрд рублей, что на 20% выше уровня 2020 года. По данному показателю Чувашия заняла пятое место в Поволжье и 16-ю позицию в России.

По предварительным данным, введено 716,6 тыс. кв. метров жилья, что на 24,1% больше уровня 2020 года, когда построено 577,6 тыс. кв. метров.

Дмитрий Краснов доложил, что Чувашия выполнила годовой план по жилищному строительству. Среди муниципальных образований сорвали план Порецкий район и Новочебоксарск.

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