Бостон, США, , 09:44 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Также в составе «Харрикейнз» дубль оформил форвард Еспери Котканиеми. Ещё по голу забили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Дерек Степан и Джейккоб Славин.

В составе «Бостона» точным броском отметился нападающий Патрис Бержерон.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 54 очка. «Бостон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 46 очками.

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