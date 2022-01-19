Барнаул, , 09:42 — REGNUM Инициативу повышения ставок по зарплате сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах и отраслях поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Зарплата Peggy Marco

«Идея хорошая. Дело в том, что зарплаты у основной массы госслужащих в Алтайском крае крайне невысоки (в среднем — от 15 до 30 тысяч рублей). К тому же, в отличие, к примеру от зарплат бюджетников «указных» категорий, они практически не индексируются (в лучшем случае, на 4% в год, что даже ниже уровня официальной инфляции).

Ещё хуже ситуация обстоит на муниципальном уровне. Поэтому, чтобы сфера государственного и муниципального управления края в ближайшие годы не столкнулась с кадровым коллапсом, необходимо, среди прочего, ощутимо повышать зарплаты гос‑ и муниципальным служащим. У края на это собственных средств нет, поэтому помощь со стороны Федерации лишней точно не была.

Думаю, что подобная ситуация складывается и в подавляющем большинстве регионов страны, поэтому идея федеральных трансфертов на повышение зарплат госслужащим в «отстающих» регионах и отраслях — правильная и своевременная».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах и отраслях могут повысить ставки по зарплате, известили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству России. Уточняется при этом, что на сокращение разрыва в зарплатах из бюджета придется выделить 1,5 трлн руб. за три года.

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