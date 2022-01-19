Кабул, , 09:41 — REGNUM Ассоциация обменщиков валюты Афганистана сообщает, что по прошествии пяти месяцев их банковские проблемы до сих пор не решены.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Хаджи Дадгуль, вице-президент Афганской ассоциации обменщиков, заявил журналистам, что, хотя условия проведения денежных операций несколько улучшились, обменщики по-прежнему не могут зарабатывать больше денег, чем банки.

Дадгуль говорит, что обменщики с индивидуальными счетами теперь могут получать в банках 400 долларов или 30 000 афгани в неделю, а обменные компании могут получать 5% от долларовых счетов и 5% от счетов в афганской валюте.

По его словам, они неоднократно обсуждали эту проблему с чиновниками Центробанка и им было обещано, что эта проблема будет решена в ближайшее время.