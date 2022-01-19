Кабул, 19 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ассоциация обменщиков валюты Афганистана сообщает, что по прошествии пяти месяцев их банковские проблемы до сих пор не решены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Хаджи Дадгуль, вице-президент Афганской ассоциации обменщиков, заявил журналистам, что, хотя условия проведения денежных операций несколько улучшились, обменщики по-прежнему не могут зарабатывать больше денег, чем банки.

Дадгуль говорит, что обменщики с индивидуальными счетами теперь могут получать в банках 400 долларов или 30 000 афгани в неделю, а обменные компании могут получать 5% от долларовых счетов и 5% от счетов в афганской валюте.

По его словам, они неоднократно обсуждали эту проблему с чиновниками Центробанка и им было обещано, что эта проблема будет решена в ближайшее время.