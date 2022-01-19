Казань, 19 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. У пассажиров пригородных поездов с 1 февраля перестанут принимать к оплате банковские карты. Проезд будет осуществляться только за наличный расчет, сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка

Соответствующее решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания компании. Карты всех банков и платежных систем не будут приниматься к оплате. В случае отказа от оплаты проезда пассажир будет считается безбилетным, на него составят акт о наложении штрафа. Затем он обязан на ближайшей станции покинуть состав.

Пассажирам рекомендуют во время поездки иметь при себе наличные денежные средства, или приобретать проездные документы в мобильном приложении. Отмечается, что безналичная форма оплаты проезда действует во всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.

Напоминаем, пригородная пассажирская компания «Содружество» обслуживает жителей Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской и Свердловской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 1 января 2022 года в Татарии на 2 рубля подорожал проезд в пригородных железнодорожных поездах.

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