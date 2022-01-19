Ярославль, , 10:21 — REGNUM В Ярославле на месте «Заволжского рынка» собственник планирует построить два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Предполагаемый вид многоквартирных домов в Ярославле на месте Заволжского рынка Yarnews.net

Ранее арендаторам продуктового рынка владелец объявил о его закрытии. После этого предприниматели и работники начали собирать подписи против этого и даже записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив его помочь сохранить здание.

19 января портал ЯрНьюс сообщил о том, что на месте второго здания могут появится два жилых многоэтажных дома. По действующим нормам застройщик сначала должен представить архитектурно-градостроительный облик будущего объекта, если он расположен на крупных городских улицах. Эскизы собственник представил 27 декабря 2021 года. Из них ясно, что планируется построить два многоэтажных здания из красного кирпича, которые соединены друг с другом. Рабочая группа согласовала архитектурный облик.

«Представленный проект соответствовал всем критериям. Вопросом сохранения или ликвидации рынка рабочая группа в рамках своих полномочий не занимается. За потребность жителей в объекте отвечает мэрия Ярославля и профильные структуры», — пояснили в департаменте строительства Ярославской области.

При этом за разрешением на строительство собственник ещё не обращался. В мэрии же города говорят о том, что помогут предпринимателям сохранить работу — места для них могут найти в соседнем здании непродовольственного рынка.