Тандынский район, Тыва, 19 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Туве ночью 19 января зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Эпицентр сейсмособытия располагался в 30 км севернее села Межегей Тандинского района на глубине 15 км.

Как отмечается, колебания местные жители не ощутили. По крайней мере, звонков от населения не поступало.

«Обследовано 3 СЗО (социально значимые объекты). Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.