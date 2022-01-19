Уфа, , 09:37 — REGNUM 77 тысяч самозанятых зарегистрировано в Башкирии на 1 января 2022 года. Об этом 19 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Самозанятый Nalog-briz.ru

Сообщается, что в сравнении с 2020 годом данный показатель увеличился на 48 тысяч человек. В прошлом году Башкирия в 2,2 раза превысила показатель по числу самозанятых нацпроекта по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Башкирии самозанятым предоставляются льготные кредиты, микрозаймы, а также муниципальные субсидии.

Отмечается, что в 2022 году руководство региона намерено продолжить работу по поддержке этой категории граждан. Так, в этом году самозанятые, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств, смогут рассчитывать на субсидии от государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии самозанятые получат право на льготную аренду госсобственности.