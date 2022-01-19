Сеул, , 09:35 — REGNUM В 2021 году в Южной Корее выявлено рекордно маленькое число поддельных купюр с 1998 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон The Bank of Korea

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было обнаружено 176 поддельные купюры, что на 96 банкнот меньше по сравнению с 2020 годом.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с тем, что из-за пандемии коронавируса использование наличных денег сократилось до минимума.

Известно, что за год в стране было конфисковано 22 купюр номиналом 50 тыс. вон (12,5%), 39 купюр номиналом 10 тыс. вон (22,2%), 97 купюр номиналом 5 тыс. вон (55,1%).