Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Екатеринбурге задержали кондуктора, которая обматерила пенсионерку в автобусе. Об этом пишут СМИ.

Миграция

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гражданка уже извинилась перед пострадавшей. Кроме того, как сообщает городское УМВД, у кондукторши нашли несколько нарушений. Теперь ей грозит выдворение из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января кондуктор обругала пожилую жительницу Екатеринбурга. Поводом для этого стала жалоба женщины на скользкий пол.

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