Екатеринбург, 19 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали кондуктора, которая обматерила пенсионерку в автобусе. Об этом пишут СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Гражданка уже извинилась перед пострадавшей. Кроме того, как сообщает городское УМВД, у кондукторши нашли несколько нарушений. Теперь ей грозит выдворение из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января кондуктор обругала пожилую жительницу Екатеринбурга. Поводом для этого стала жалоба женщины на скользкий пол.