Нью-Йорк, США, 19 января 2022, 09:35 — REGNUM Бывший главный редактор журнала мод Vogue и экс-главред российской версии Numéro Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет. Об этом 19 января сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Траурная свеча
Траурная свеча
Images by John «K»

По данным источника, бывший главный редактор Vogue ушел из жизни в больнице в городе Уайт-Плейнс в американском штате Нью-Йорк. При этом причины его смерти не уточняются.

Отметим, Андре Леон Тэлли родился в Вашингтоне 16 октября 1948 года и по окончании университета работал в журналах Interview Энди Уорхола, Women’s Wear Daily, W, и в газете The New York Times. Он пришел в американский Vogue в 1980-е годы и в 1988 году занял пост креативного директора, проработав в журнале до 2013 года.