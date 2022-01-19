Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Бывший главный редактор журнала мод Vogue и экс-главред российской версии Numéro Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет. Об этом 19 января сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

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По данным источника, бывший главный редактор Vogue ушел из жизни в больнице в городе Уайт-Плейнс в американском штате Нью-Йорк. При этом причины его смерти не уточняются.

Отметим, Андре Леон Тэлли родился в Вашингтоне 16 октября 1948 года и по окончании университета работал в журналах Interview Энди Уорхола, Women’s Wear Daily, W, и в газете The New York Times. Он пришел в американский Vogue в 1980-е годы и в 1988 году занял пост креативного директора, проработав в журнале до 2013 года.