* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:34 — REGNUM «Дом свободы слова» недавно выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу вмешательства в деятельность СМИ в Афганистане, заявив, что лица, связанные с разведкой Исламского Эмирата, преследуют журналистов различными способами.

СМИ (сс)GDJ

В заявлении «Дома свободы слова» говорится, что помимо экономических проблем, СМИ также сталкиваются с систематическими ограничениями.

«СМИ и журналисты Афганистана находятся под беспрецедентным давлением со стороны разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в заявлении. — Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) различными способами оказывает давление и подвергает цензуре журналистов и СМИ».

«Дом свободы слова» был создан в начале 2022 года сотрудниками средств массовой информации и журналистами Афганистана.

Также ряд учреждений поддержки СМИ призывают Исламский Эмират уважать свободу средств массовой информации.

«Любое вмешательство в деятельность средств массовой информации в Афганистане считается нарушением независимости и свободы СМИ, и вызывает озабоченность у Национального союза журналистов», — подчеркнул Масрур Лютфи, сотрудник по связям со СМИ Национального союза журналистов.

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Ходжатулла Моджаддеди, глава Ассоциации свободных журналистов Афганистана, заявил: «Поскольку «Дом свободы слова» выразил озабоченность и указал на проблемы в своем заявлении, эти проблемы действительно существуют».

Однако, Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата, заявил, что вмешательство в работу СМИ не входит в политику Исламского Эмирата. Отвергая вмешательство спецслужб в работу СМИ, Самангани сказал, что Исламский Эмират верит в истинную свободу СМИ.

«Мы пытаемся наладить хорошую координацию со СМИ и обеспечить хорошую основу для их деятельности, — заверил Самангани. — Существование свободных СМИ необходимо для построения доброго, критичного и ответственного общества».

СМИ уже сообщали о беспрецедентных ограничениях доступа к информации, но Исламский Эмират всегда заявлял, что стремится своевременно делиться информацией с журналистами.