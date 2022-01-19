Джакарта, 19 января 2022, 09:33 — REGNUM Правительство Индонезии планирует ужесточить требования к поездкам за границу, сообщает Kompas.
«По-прежнему большое количество людей выезжает за границу. Условия для поездок за границу необходимо ужесточить», — отметили в правительстве Индонезии.
Согласно данным министерства здравоохранения, в Индонезии выявлено 748 случаев заражения штаммом «Омикрон». Большинство носителей штамма «Омикрон» прибыли в Индонезию из Саудовской Аравии, Турции, Малайзии, США и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия решительно осуждает атаку беспилотников на ОАЭ.
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