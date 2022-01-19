Париж, , 09:32 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заявила о необходимости созвать конференцию по безопасности в Европе с участием России. Об этом она заявила в ходе предвыборной телепередачи на телеканале BFM.

Франция и Россия © ИА REGNUM

«Я думаю, что для избежания конфронтации между Россией и Украиной, необходимо организовать конференцию по европейской безопасности и границам. В ней должны принять участие Евросоюз, Россия, США», — сказала она.

Пекресс согласилась с ведущим, что на фоне российско-американских переговоров в Женеве страны ЕС оказались несколько в стороне от основных дискуссий и такая конференция помогла бы исправить положение.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита в Москву заявила, что прибыла с толстым портфелем. По её словам, это связано с тем, что между двумя странами есть «серьёзные, а иногда и принципиальные разногласия», но видны и возможности для дальнейшего сотрудничества.

Читайте также: Глава МИД ФРГ заявила о необходимости диалога с Россией