Оренбург, 19 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Администрация Оренбурга не смогла оспорить штраф в 500 тыс. рублей из-за не приведенной в порядок биометрической ямы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Fas.gov.ru Штраф

Напомним, ранее чиновников обязали привести биометрическую яму в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил. Однако в срок требование не было исполнено, что вызвало ответную реакцию судебных приставов-исполнителей. Они составили административный протокол. Постановлением судьи первой инстанции администрации был назначен штраф в 500 тыс. рублей.

Мэрия посчитала решение необоснованным и обжаловала его. Оренбургский облсуд жалобу оставил без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.