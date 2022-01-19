Кишинёв, , 09:31 — REGNUM Граждане Молдавии должны отреагировать на кризис, разразившийся в стране, устраивая акции протеста. Об этом заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон эфире телеканала N4.

Игорь Додон Kremlin.ru

«Протесты являются решением: люди должны выходить и высказываться, иначе создастся впечатление, что в Молдавии всё хорошо. Я убежден, что так можно добиться результатов. У нас получалось, хоть и тяжело и не сразу», — заявил политик.

Додон отметил, что протесты должны поддержать все оппозиционные силы. Членам партий нужно принимать участие в акциях, но без использования партийной символики.

По мнению бывшего президента, действующая власть Молдавии ведёт страну «к диктатуре», поэтому гражданам нельзя бездействовать.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, проведения досрочных выборов в парламент республики в июле 2021 года. После этого большинство в парламенте стало не у Партии социалистов, а у основанной Санду партии «Действие и солидарность». Парламент совместно президентом приняли ряд законов, которые в оппозиции называют «узурпацией власти».

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